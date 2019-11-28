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DEĞER DENKTAŞ'IN KÖPEĞİ KAYBOLDU!

DEĞER DENKTAŞ'IN KÖPEĞİ KAYBOLDU!

Değer Denktaş, köpeğini kaybetti.

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Değer Denktaş’ın köpeği kayboldu. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kızı Değer Denktaş, köpeğini kaybetti. Denktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve Lefkoşa’da Köşklüçiftlik bölgesinde köpeğinin kaybolduğunu duyurdu.

Değer Denktaş, boynunda kırmızı tasması olan köpeği görenlerin kendisine ulaşmasını istedi.

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