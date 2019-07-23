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DEĞİRMENCİOĞLU GÖREVDEN ALINDI

DEĞİRMENCİOĞLU GÖREVDEN ALINDI

Spor Dairesi Müdürü Değirmencioğlu görevden alındı

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Başbakanlık’taki görevden almalar devam ediyor…

Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürü olarak görev yapan Alkan Değirmencioğlu görevden alındı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Alkan DEĞİRMENCİOĞLU 22.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.”

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