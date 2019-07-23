DEĞİRMENCİOĞLU GÖREVDEN ALINDI
Spor Dairesi Müdürü Değirmencioğlu görevden alındı
A+A-
Başbakanlık’taki görevden almalar devam ediyor…
Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürü olarak görev yapan Alkan Değirmencioğlu görevden alındı.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:
“Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Alkan DEĞİRMENCİOĞLU 22.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.”
Etiketler : Spor Dairesi Müdürü, Alkan Değirmencioğlu, görevden alınma
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.