DEĞİRMENCİOĞLU GÖREVDEN ALINDI

Başbakanlık’taki görevden almalar devam ediyor…

Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürü olarak görev yapan Alkan Değirmencioğlu görevden alındı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Alkan DEĞİRMENCİOĞLU 22.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.”