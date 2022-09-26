Dehşeti yaşadılar! 3 yaşındaki çocuk anne katili oldu

ABD'nin Güney Carolina bölgesinde korkunç bir olay yaşandı. Bu hafta meydana gelen olayda 33 yaşındaki bir anne, çocuğunun aile evinde güvenliksiz bir şekilde bırakılmış bir ateşli silahla karşılaşması sonucu vurularak hayatını kaybetti. Olayın detayları herkesi dehşete düşürdü.

Güney Carolina polisi yaptıkları açıklamada, tüm kanıtların hayatını kaybeden anne Cora Lyn Bush'un üç yaşındaki çocuğu tarafından kazayla vurulduğunu gösterdiğini açıkladı. Olay esnasında Spartanburg'daki Pine Caddesi'ndeki evde anne ve çocukla birlikte olan büyükannesi, yürümeye başlayan çocuğun tetiği çektiğini doğruladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Spartanburg İlçesi şerif yardımcıları, 21 Eylül Çarşamba günü sabah saat 07:45 sıralarında ailenin evine çağrıldı. Bush, yakınlardaki Spartanburg Bölgesel Tıp Merkezi'ne götürülmesine rağmen doktorlar genç annenin hayatını kurtaramadı ve sabah 9:46'da öldüğü açıklandı.

SUÇ ŞÜPHESİ YOK

Polis soruşturmaları devam etse de, herhangi bir suç şüphesi olmadığı açıklandı. Silah güvenli bir şekilde kilitlenmemiş ve bir kaza yaşanmıştı. Birçok kişi olayda ebeveynlerin ihmaline dikkat çekti ve sorumlu tutulmaları gerektiğini öne sürdü.

Çünkü silah kilitli olsaydı ya da çocuğa bir silahın ne olduğuna ve uzak durması gerektiğine dair eğitim verilseydi, böyle bir şey yaşanmayabilirdi ve küçük bir çocuk kendi hatası olmayan bu eylemin yükü ile bir ömür geçirmek zorunda kalmayabilirdi.

80'DEN FAZLA ÖLÜM

Silahlı şiddeti önlemek için çalışan Everytown for Gun Safety'nin rakamlarına göre, bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 200 çocuk evlerinde buldukları bir silahı istemeden ateşledi ve 80'den fazlası ölümle sonuçlandı.

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