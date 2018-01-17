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DELİHA 2

Deliha 2

Deliha 2 Film Konusu

Zeliha (Gupse Özay) ilk filmde hayatının aşkını ararken bu kez kariyeriyle ilgili adımlar atmaya karar verir. Aşçılık hayaliyle bir restoranda çalışmaya başlayan Zeliha, burada da ortalığı birbirine katar.
Gupse Özay, 2015'te yaptığı açıklamada ikinci Deliha filminin çekileceğini açıklamıştı. Filmin çekimleri, Ekim 2017'de başladı ve 2 aydan kısa sürede tamamlandı. Çekimlerin bir kısmı Köyceğiz'de gerçekleşti.

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