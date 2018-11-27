Demet Akalın müjdeyi verdi

Şarkıcı Demet Akalın, önceki gece Jolly Joker'de hayranlarıyla buluştu. Akalın sevenlerine yeni şarkı müjdesi verdi

Sahnesinin ilk yarısında Fendi marka tulum ve aynı marka çizme tercih eden Demet Akalın, "Bugün sizler için seçtiğim kostümüm kimsede yok, sadece bende var. Takılarım ise Gucci. Havamı atmam lazım, kıskananlar çatlasın" dedi.

'HAKAN ALTUN'DAN ŞARKI İSTEDİM'

Hayranlarına yeni şarkı müjdesi veren Akalın, "Geçenlerde Hakan Altun'u aradım ve şarkı istedim. O da beni kırmadı sağ olsun, çok seviyorum kendisini. Bomba gibi bir şarkı geliyor" şeklinde konuştu.