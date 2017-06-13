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  3. DEMET AKALIN: ORGANINI KESİP, AĞZINA SOKUP...
DEMET AKALIN: ORGANINI KESİP, AĞZINA SOKUP...

DEMET AKALIN: ORGANINI KESİP, AĞZINA SOKUP...

Demet Akalın: Organını kesip, ağzına sokup...

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Demet Akalın'ın sosyal medyada paylaştığı Ceylin mesajı gündeme damga vurdu.

İzmir'de 3 gün önce kaybolan 10 yaşındaki Ceylin'in cansız bedeni komşularının evinde çıktı. Ödemiş'teki olay sonrası mahalleli Ceylin'in cansız bedeninin çıktığı evi taşladı. Polis çıkan olayları durdurmak için havaya ateş açtı.

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Ceylin’i, komşularından oto tamircisi S.T. ve bir çocuk annesi Ş.T isimli kadının öldürdüğü iddia ediliyor. Ş.T.’nin, iki çocuğunu da küçük yaşta kaybettiği, üçüncü çocuğunu uzun yıllar bekledikten sonra dünyaya getirebildiği öne sürüldü.

DEMET AKALIN İSYAN ETTİ

Ceylin'e tecavüz edilip öldürüldüğünü zanneden şarkıcı Demet Akalın Twitter'dan adeta isyan etti.

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İdam çağrısı yapan Demet Akalın "Birileri artık biryerlerinden sallanacak! İdam gelmeli! Bu çocukların günahı ne? Keseceksin bunun organını, ağzına sokup sallandıracaksın" ifadelerini paylaştı.

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