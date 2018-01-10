Demet Akalın'a cevap verdi!

'Ben Duygu Temir. 27 Aralık 2017 Tarsus'un kurtuluşunda gerçekleşen konserde Demet Akalın'ın çizmesini hediye ettiği kişiyim. Şimdi gerçek olayı anlatmak için bu paylaşımı yapma gereği duydum. Başta şunu söylemek istiyorum; konserin video kaydı mevcuttur. Ben konserde arka sıralardaydım, Demet Akalın şöyle seslendi; "bugün kimin doğum günü ise ona çizmelerimi hediye edeceğim" dedi. Bunun üzerine neredeyse herkes el kaldırıp "benim doğum günüm" diye bağırmaya başladı. Beni de görüp nüfus cüzdanımı kontrol etmek istedi. Polis eşliğinde ön tarafa getirildim. Demet Akalın bana sordu, "ayak numaran kaç" diye, ben de "39" dedim. Daha sonra Demet Hanım da "iyi sana olur" dedi.

'ÇİZMELERİ İADE ETMEYE HAZIRIM'