Demet Akalın'a Okan Kurt engeli!

Popçu Demet Akalın Emrah Karaduman'ın albümünde seslendirdiği 'Ses Kes' şarkısına Amerika'da klip çekecekti. Ancak plan iptal oldu. İşte nedeni...

Demet Akalın'ın Emrah Karaduman albümünde seslendirdiği 'Ses Kes' şarkısı bugün görücüye çıktı. Aleyna Tilki, bu şarkıya Amerika'da klip çekecekti. Ancak proje iptal oldu.

Geçtiğimiz hafta Okan Kurt'tan tek celsede boşanan Demet Akalın'la birlikte ikilinin kızları Hira da Amerika'ya gidecekti. Ancak Okan Kurt, kızı Hira'nın Amerika'ya gitmesine izin vermedi.