Demet Akalın’dan Demet Şener’e ağır sözler!

Uğradığı mekanda eski eşinin eski sevgilisi Demet Akalın’la pişti olan eski manken Demet Şener, konuyla ilgili sorular üzerine, “Kendisini görmedim. Hiç tanımadığım bir insan” ifadelerini kullanmıştı.

Demet Akalın, yıllar önce sevgilisi İbrahim Kutluay'ı elinden alan Demet Şener için konuştu. Akalın, "Ona teşekkür ederim. Ben de onun gibi dul ve işsiz kalabilirdim." dedi.

Suzan Avcı’nın hastane kaldırıldığı haberini alıp onun yanına giden Demet Akalın, muhabirlerinin Demet Şener ile ilgili sorduğu sorulara : 'Ben görmedim. söylenecek ne olabilir ki? Ben ona sadece bir teşekkür borçluyum. Düşünsene, ben çoluklu çocuklu, dul, işsiz güçsüz kalabilirdim seneler sonra’ şeklinde cevap verdi.