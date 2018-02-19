Demet Akalın’dan Demet Şener’e ağır sözler!
Demet Akalın’dan Demet Şener’e ağır sözler!
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Uğradığı mekanda eski eşinin eski sevgilisi Demet Akalın’la pişti olan eski manken Demet Şener, konuyla ilgili sorular üzerine, “Kendisini görmedim. Hiç tanımadığım bir insan” ifadelerini kullanmıştı.
Demet Akalın, yıllar önce sevgilisi İbrahim Kutluay'ı elinden alan Demet Şener için konuştu. Akalın, "Ona teşekkür ederim. Ben de onun gibi dul ve işsiz kalabilirdim." dedi.
Suzan Avcı’nın hastane kaldırıldığı haberini alıp onun yanına giden Demet Akalın, muhabirlerinin Demet Şener ile ilgili sorduğu sorulara : 'Ben görmedim. söylenecek ne olabilir ki? Ben ona sadece bir teşekkür borçluyum. Düşünsene, ben çoluklu çocuklu, dul, işsiz güçsüz kalabilirdim seneler sonra’ şeklinde cevap verdi.
DEMET ŞENER: OLAYIN ÜZERİNDEN 16 YIL GEÇMİŞ
Yürüyüş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, Akalın'ı görmediğini belirtip, "Kendisini görünce bir tepkim olamaz. Küçücük bir camiada yaşıyoruz, herkesle karşılaşabiliriz. 16 yıl geçti üzerinden, hayatta daha önemli şeyler var. Bir gün varsınız bir gün yoksunuz. Bunlar önemli, gerisi hikâye, ben çok şey öğrendim hayattan, boş verin." dedi.
DEMET AKALIN: ONUN GİBİ DUL KALABİLİRDİM
Demet Akalın ise, "Ona teşekkür ederim, ben de çoluklu çocuklu, işsiz güçsüz ve dul kalabilirdim!" dedi.
Etiketler : Demet Akalın, Demet Şener, ağır söz
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