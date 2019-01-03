Demet Akalın'dan Eser Yenenler'e fena gönderme!

Demet Akalın Instagram hesabından paylaştığı videoda Enis Arıkan’a, “Gece showu yapması gereken sensin! Komiklikte zorlayanlar değil” diyerek Eser Yenenler'e göndermede bulundu.

Demet Akalın’dan sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Enis Arıkan’a, “Gece showu yapması gereken sensin! Komiklikte zorlayanlar değil” ifadelerini kullandı.

Demet Akalın’ın bu sözleri bir türlü yıldızının barışmadığı Eser Yenenler’e gönderme olarak yorumlandı.