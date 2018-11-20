Demet Akalın'dan kendisine 'maymun' diyen takipçisine ayar!

Şarkıcı Demet Akalın, Instagram'da kendisine 'maymun' diyen takipçisine bakın ne yanıt verdi.

Demet Akalın, Instagram hesabından kendisine yapılan iyi yoruma da kötü da yoruma da cevap veriyor.

Geçen günlerde 'yüzün çökmüş' diyen takipçisine yazdığı yorumla gündem olan ünlü şarkıcı, bu sefer de kendisi için "Maymun resmen" yorumunu yazan bir takipçisine kızdı.

'HOŞT!'

Demet Akalın, Instagram hesabı üzerinden "Patlıcan burnunla bana maymun demek hoşt" yanıtıyla olay oldu.