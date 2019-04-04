Demet Akalın'dan Selin Ciğerci'yi utandıran hediye
Demet Akalın'dan Selin Ciğerci'yi utandıran hediye
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Şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'ye doğum günü hediyesi olarak yüzük aldı.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'ye ilk doğum günü hediyesi, yakın arkadaşı Demet Akalın'dan geldi. Ünlü şarkıcı, Ciğerci'ye pahalı bir pırlanta yüzük hediye etti.
Selin Ciğerci, Instagram hesabından yayınladığı kısa videoya, "İlk doğum günü hediyem, utandırdı" notunu yazdı.
Etiketler : Demet Akalın, Selin Ciğerci, doğum günü hediyesi
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