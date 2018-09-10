Demet Akalın'ın evine haciz!

Şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt'un yaşadığı Beykoz'daki villaya Martaş Nakliyat'ın borçlarından dolayı haciz işlemi yapılıyor.

Akalın ve eşinin adı geride bıraktığımız günlerde yine bu tarz haciz işlemleriyle anılmış ancak ikiliden bunu yalanlayan ve gelişmelerin yanlış yorumlandığına dair açıklamalar yapılmıştı. Ancak yaşanan gelişmeler ve haciz memurlarının gelişi ikilinin hakkında çıkan haberleri doğruladı.

AKALIN, VERDİĞİ BİR KONSER ÖNCESİ BORÇLARIYLA İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Muhabirlerin sorularına yanıt veren şarkıcı: “Ne ticarete atılmayı düşünüyorum, ne at çiftliği işine girmeyi düşünüyorum. Sadece sahneden para kazanıyorum. Bildiğim tek işi yapıyorum. Ticaret benim anladığım bir olay değil.” Ünlü şarkıcı, eşi Okan Kurt'un borçlarıyla ilgili sorulara ise şöyle yanıtladı: “Borcun bitmesine daha çok sene var. Borç ödüyoruz, her şeyim kızıma kalacak. Borç yiğidin kamçısıdır” demişti.