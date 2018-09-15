Demet beni düşman ilan etti

Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde 6,5 yıllık evliliğini noktalayarak eşi Okan Kurt'tan boşandı. Akalın, ayrılığın ardından 'yakın dostum' dediği insanları birer birer sosyal medya hesaplarından sildi, hayatından çıkardı.

Sürpriz boşanmayla ilgili konuşan Ece Erken, "Çok üzüldüm ayrılmasına. Bu konuyla alakalı görüşmedim kendisiyle. Bizim programda ilk bu haberler çıktı. Kendisi kızdı galiba bana, beni düşman ilan etti. Benim her zaman arkadaşımdır" dedi.