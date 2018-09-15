Demet beni düşman ilan etti
Demet beni düşman ilan etti
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Önceki gün Etiler'de görüntülenen sunucu Ece Erken, Demet Akalın ve Okan Kurt'un boşanması hakkında konuştu.
Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde 6,5 yıllık evliliğini noktalayarak eşi Okan Kurt'tan boşandı. Akalın, ayrılığın ardından 'yakın dostum' dediği insanları birer birer sosyal medya hesaplarından sildi, hayatından çıkardı.
Sürpriz boşanmayla ilgili konuşan Ece Erken, "Çok üzüldüm ayrılmasına. Bu konuyla alakalı görüşmedim kendisiyle. Bizim programda ilk bu haberler çıktı. Kendisi kızdı galiba bana, beni düşman ilan etti. Benim her zaman arkadaşımdır" dedi.
Akalın’ın bir çok ünlü ismi takipten çıkarmasıyla alakalı olarak ise "Bir tek beni çıkarmadı daha. Bir sebebi vardır elbet. Boşanmanın formalite olduğunu sanmıyorum. Ortada çocuk var. Ağır bir travma, çocuğa yaşatmak istemez" yorumunu yaptı.
Etiketler : Ece Erken, Demet Akalın, Okan Kurt, boşanma, düşman
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