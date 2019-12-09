Demet Özdemir: Benimle ilgili konuşma

Son dönemde gündemden düşmeyen Can Yaman'a bir uyarı da 'Erkenci Kuş'daki partneri ve bir dönem aşk yaşadığı eski sevgilisi Demet Özdemir'den geldi.

Geçtiğimiz hafta Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda "Biz 20’nci bölümde sevgili olduk. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Demet’le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk" diyen Can Yaman, daha önce birlikte çalıştığı ve mahkemelik olduğu Selen Soyder için 'libidosu yoktu' deyince ortalık karışmıştı.

Bu açıklamaya ünlü isimlerden tepkiler çığ gibi büyürken, Yaman da skandallara imza atmaya devam etti.

Rol aldığı dizilerin Avrupa'ya satılmasıyla İtalya, İspanya gibi ülkelerde ciddi bir hayran kitlesi yakalayan oyuncu, İspanya'da "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diye soru soran bir kadın hayranına "Arka odaya gel, göstereyim" demesi olay yaratmıştı.