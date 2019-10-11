Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol yeni dizide buluştu!

Erkenci Kuş dizisinin final yapmasının ardından ara vermeyen Demet Özdemir yeni dizisi ile ilgili haber verdi. Instagram hesabından açıklama yapan genç oyuncu başrolü İbrahim Çelikkol ile paylaşacak.

Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol, Evim dizisi ile ekranda olacak.TV8’de yayınlanması beklenen dizi ile ilgili ilk açıklama Demet Özdemir’den geldi. Özdemir, “Hayırlı olsun hepimize o zaman” notuyla birlikte İbrahim Çelikkol ile verdiği pozu paylaştı.