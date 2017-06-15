DEMET ŞENER BOŞANAMIYOR...
Demet Şener boşanamıyor...
İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasının üçüncü duruşması yapıldı. Gizli görülen duruşmada karar çıkmadı.
İbrahim Kutluay'ın katılmadığı duruşmaya Demet Şener avukatlarıyla birlikte katıldı. Gizli görülen duruşmada karar çıkmadı. Demet Şener adliyeden ayrıldı.
İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasının üçüncü duruşması yapıldı. Kutluay'ın katılmadığı duruşmaya Şener avukatlarıyla birlikte katıldı. Gizli görülen duruşmada karar çıkmadı.
Demet Şener, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" gerekçe göstererek geçtiğimiz ekim ayında İbrahim Kutluay'a avukatı aracılığıyla boşanma davası açmıştı. Taraflar arasında çekişmeli olarak görülen davanın üçüncü celsesi, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya Demet Şener avukatlarıyla birlikte katılırken, İbrahim Kutluay'ı avukatları temsil etti.
Gizli görülen duruşmaya Demet Şener'in dinlenmesini istediği tanıklar gelmedi. Tanıkların gelecek celse hazır edilmesi için duruşma ertelendi. Demet Şener açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.
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