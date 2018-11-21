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Demet Şener isyan etti!

Demet Şener isyan etti!

"Tahammül edemiyorum!"

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Antalya'da moda söyleşisine katılan Demet Şener, erkekler arasındaki 'çorapsız ayakkabı giyme' modasını eleştirdi

Eski manken Demet Şener katıldığı söyleşide samimi açıklamalar yaptı.

Demet Şener, Antalya'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen moda söyleşisine katıldı. Moda konusundaki fikirlerini paylaşan Demet Şener “Dar paça pantolonun altına çorapsız ayakkabı giyen erkeklere hiç tahammül edemiyorum. Korkunç duruyor. Ayakkabı içine çorap giyilmesi gerek. Hiç şık değil” sözleriyle dikkat çekti.

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Bu modanın öncüleri futbolcu Arda Turan, davalık olduğu popçu Berkay ve Murat Dalkılıç.

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