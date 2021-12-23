Demet Şener: Şimdilik evlilik gündemimizde yok

Bir süredir iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşayan eski manken Demet Şener, önceki gün İstinyePark AVM'de bulunan bir kafede arkadaşıyla buluştu.

Objektiflere poz verdikten sonra soruları yanıtlayan Demet Şener, "Bursa'dan çocukluk arkadaşım gelmiş, onunla buluştuk. Şimdi de çocuklarım okuldan çıkıyor, onların yanına gidiyorum" dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Son zamanlarda aşk haberleriyle magazin gündeminde sıkça yer alan Şener, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Şu anda çok güzel bir birlikteliğimiz var ve çok mutluyuz. Şimdilik evlilikgündemimizde yok" demekle yetindi.

Muhabirlere teşekkür eden Demet Şener, hızlı adımlarla AVM'den ayrıldı.

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