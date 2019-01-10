Demet Şener yoga eğitmeni olacak

Eski manken Demet Şener, 6 aylık yoga eğitimine başladı.

Yıllardır evinde yoga ve pilates yapan eski model, 14 Ocak’ta başlayacak ve haziran ayında bitecek eğitim sonrası yoga eğitmenliği sertifikası alacak.

'YOGA EĞİTİM MERKEZİ AÇMAK İSTİYORUM'

Taner Uncu’nun hazırladığı özel bir programa girmeye hazırlanan Demrt Şener, “Yoga eğitim merkezi açmak istiyorum. Bunun için illa eğitmen olmanıza gerek yok. Eğitmen hocalarla açabilirsiniz. Ama bunu ben sertifika ile taçlandırmak istiyorum” dedi.