DEMET ŞENER'İN ŞEZLONG POZU OLAY OLDU!
Demet Şener'in şezlong pozu olay oldu!
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Demet Şener önceki gün evinin bahçesindeki şezlonga uzanıp poz verdi. Şener, bu pozları instagramdan paylaştı.
Demet Şener Instagram’a yüklediği fotoğrafın altına “Böyle rahat ve şık ceket görmedim” diye yazdı.
İbrahim Kutluay’dan boşanmaya çalışan Demet Şener yeni aşka hazır olduğunu her haliyle belli ediyor.
Demet Şener son yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ayrılık sürecindeki ilk şokları atlattım. Kendimi çok iyi, güçlü ve güzel hissediyorum.”
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