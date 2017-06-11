Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. DEMET ŞENER'İN ŞEZLONG POZU OLAY OLDU!
DEMET ŞENER'İN ŞEZLONG POZU OLAY OLDU!

DEMET ŞENER'İN ŞEZLONG POZU OLAY OLDU!

Demet Şener'in şezlong pozu olay oldu!

A+A-

Demet Şener önceki gün evinin bahçesindeki şezlonga uzanıp poz verdi. Şener, bu pozları instagramdan paylaştı.

Demet Şener Instagram’a yüklediği fotoğrafın altına “Böyle rahat ve şık ceket görmedim” diye yazdı.

1-489.jpeg1-489.jpeg

İbrahim Kutluay’dan boşanmaya çalışan Demet Şener yeni aşka hazır olduğunu her haliyle belli ediyor.

2-183.jpeg

Demet Şener son yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ayrılık sürecindeki ilk şokları atlattım. Kendimi çok iyi, güçlü ve güzel hissediyorum.”

3-077.jpeg

 

Bu haber toplam 275 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.