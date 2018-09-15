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Demet yanımda olmadı

Demet yanımda olmadı

Demet yanımda olmadı

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Gülben Ergen ile Demet Şener Bebek’te bir kuaförde yan yana geldi. Aynı anda girdikleri güzellik merkezinde bakım yaptırdılar.

Kuaför çıkışı soruları yanıtlayan Ergen 11 aydır küs olduğu Demet Akalın’a zeytin dalı uzattı ve şunları söyledi:

“Demet benim ayrılık sürecinde yanımda olmasa da ben her zaman Demet’in yanında olacağım.” Ergen, Demet Şener’le ne konuştukları sorulunca “Demet’in boşanmasını konuşmadık. Kadınsal şeyler üzerine sohbet ettik” dedi.

Merci!

Demet Şener, Demet Akalın ile ilgili soruları “Merci” diyerek geçiştirdi.  Akalın, daha önce Demet Şener’i kastederek “Ona teşekkür ederim yoksa ben de onun gibi iki çocuklu dul, işsiz güçsüz bir kadın kalabilirdim” demişti.
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