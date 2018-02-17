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DEMİR BÜKME MAKİNESİ BULUNAMADI

DEMİR BÜKME MAKİNESİ BULUNAMADI

Girne’de bir şahsa ait iş makinesini çalan Okan Coşkun ile Emre Karaca tutuklanarak Girne’de mahkemeye çıkarıldı

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Evrim KAMALI

Girne’de bir şahsa ait iş makinesini çalan Okan Coşkun ile Emre Karaca tutuklanarak Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis bulguları aktardı

Polis, zanlılar Okan Coşkun ile Emre Karaca’nın 6 Şubat saat 03.00 sıralarında Girne’de Namık Kemal Caddesi’nde bir şahsa ait 40 bin TL değerindeki demir bükme makinesini çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını, ifade vererek suçlarını kabul ettiğini belirtti. Soruşturmanın sürdüğünü, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ve çalınan makinenin henüz bulunmadığını belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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