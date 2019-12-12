DEMİRCİLER AİLESİ YASTA!

Yıllar önce denizde geçirdiği bir kaza sonucunda bütün hayatı alt üst olan ancak buna rağmen insan üstü bir mücadeleyle hayata bağlanan Kemal Demirciler yaşamını yitirdi.

Demirciler ailesi yasta. Kemal Demirciler yaşamını yitirdi. Kemal Demirciler’in yakın dostu Kudret Özersay, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Özersay’ın paylaşımı şöyle: “Yıllar önce denizde geçirdiği bir kaza sonucunda bütün hayatı alt üst olan ancak buna rağmen insan üstü bir mücadele, azim ve ailesinin moral desteğiyle hayata sıkı sıkıya tutunmayı başaran, o kaza öncesinde de ertesinde de başarılarıyla herkesi şaşırtan, çocukluğumda mahalleden arkadaşımız, abimiz, komşumuz Kemal Demircileri maalesef kaybettik. Ailesinin, tüm tanıdık ve yakınlarının başı sağolsun. Kemal her zaman ışıklar içinde olacak.” KEMAL DEMİRCİLER KİMDİR? Kemal Demirciler, ülkenin eğitimli ilk eczacı kadınlarından Serpin Onay Demirciler ve Eski bakan, milletvekili, DAÜ kurucularından, 58 yaşında kanserden hayatını kaybeden Onay Fadıl Demirciler’in oğluydu. Kemal Demirciler, 1985’te Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu. Hem derslerde, hem spor faaliyetlerinde başarılı bir öğrenciydi. İyi bir yüzücü, birçok spor dalında aktifti. ABD’den elektrik-elektronik mühendisliği için burs almıştı. Ailece gideceklerdi. 15 gün sonrası için hazırlıklar yapıldı. Bu arada Kemal Demirciler, arkadaşlarıyla Koca Reis’te kampa gitti. Bir grup arkadaş bir birlerinin omuzlarına çıkarak denize atlarken, olan oldu. Bir arkadaşının omuzundan atlayan Kemal, kafa üstü düştü ve boyundan aşağısı felç oldu. Önce Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından Ankara Hacettepe. Burada başarılı bir ameliyat geçirdi ama Türkiye’nin henüz sağlıkta hizmet kalitesinin çok düşük olduğu yıllar. Bir dizi sorun yaşarlar, iyi bakım görmez. Ardından Kemal Demirciler İngiltere’ye, özel bir kliniğe kaldırıldı. 10 ay da burada tedavi gördü. Yürümedi ama üst tarafını kısmen kullanır hale geldi. Ve Moskova. İngiltere’deki 10 ayın ardından, bu kez benzer bir tecrübe yaşayan bir Rus’un özel aletler, yöntemler kullandığı bir merkeze kaldırdılar Kemal Demiriciler’i. 6 ay da burada kaldılar. Moskova dönüşü, orada edinilen tecrübeyle Yenişehir’deki ev yeniden dizayn edildi. Demirciler’in tedavisine uygun düzenlemeler yapıldı. Kemal Demirciler, Amerika’da 1996’da elektrik elektronik bölümünden birincilikle, 4 üzerinden 4 alarak mezun olunca, master ve doktora için de burs vermişlerdi.

