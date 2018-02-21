DEMİRLERİ HURDACIYA SATTTILAR!

Gönyelide yarım inşaat içinden iki bin yüz seksen beş TL değerinde inşaat demiri çalan Rıza Teflek ve Ramazan Kazak dün mahkemeye çıkarıldı

Devrim DEMİR

Gönyelide Mustafa Evliya’ya ait yarım inşaata giren demir hırsızları Rıza Teflek ve Ramazan Kazak çaldıkları demirleri Haspolat’ta bir hurdacıya götürüp sattı. Yapılan şikâyetin ardından soruşturma sonucu yakalanan zanlılar dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Suçlarını itiraf ettiler

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ahmet Erdivan, zanlılar Rıza Teflek ve Ramazan Kazak’ın 18 Şubat tarihinde saat 01.30 sıralarında, Gönyelide Mustafa Evliya’ya ait yarım inşaat içerisinde bulunan 2 bin 185 TL muhtelif inşaat demirlerinin çaldıklarını söyledi.

Erdivan, soruşturma kapsamında zanlıların çalmış oldukları demirleri Haspolat Sanayi bölgesinde bulunan bir hurdacıya sattıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini belirterek, soruşturmanın tamamlanabilmesi için 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Havadis