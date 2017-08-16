DEMOKRASİ ADINA TALİHSİZLİK

Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen 5 bağımsız milletvekilinden biri olan Hakan Dinçyürek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakere süreci hakkında kendilerini bilgilendirmemesini talihsizlik olarak niteledi

Haluk DOĞANDOR

ADA TV’de yayınlanan Günaydın Ada programının konuğu olan bağımsız milletvekili Hakan Dinçyürek, müzakere süreci ve gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dinçyürek, Kıbrıs müzakereleri hakkında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendilerine bilgi vermemesini eleştirdi. Hakan Dinçyürek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önce mecliste temsil edilen, daha sonra mecliste temsil edilmeyen partileri, Cumhurbaşkanlığı’na kabul edip ayrı ayrı görüştüğünü ve bilgi verdiğini söyledi. Hatta muhtarlara dahi İsviçre’nin Crans-Montana kentinde sona eren Kıbrıs müzakereleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Akıncı’nın aynı nezaketi kendilerine göstermediğini iddia etti.

“AKINCI BİZLERİ YOK SAYDI”

Hakan Dinçyürek iddialarına şöyle devam etti; “Mecliste bulunan 5 milletvekilinin temsiliyeti %10’a tekabül eder. En son Sayın Cumhurbaşkanı yaklaşık bir yıl kadar oldu, meclise gelip milletvekillerini bilgilendirmedi. Sayın Cumhurbaşkanı parti liderlerini çağırarak bilgilendirme yapıyor. Hatta belediye başkanları ve muhtarlara kadar bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi. Ancak mecliste %10 temsiliyeti olan, yasaların geçip geçmemesinde hak sahibi olan, bugünkü hükümetin ayakta durmasını sağlayan 5 bağımsız milletvekilini yok sayıyor” dedi.

“BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLLERİ DIŞLANDI”

Bu olayın demokrasi adına bir talihsizlik olduğunu vurgulayan Dinçyürek, “Siz mahalle muhtarlarını bölge, bölge dolaşıp onlara bilgi veriyorsanız, sadece Meclis’te 5 bağımsız milletvekilini dışlayarak, yok sayarak bir diyalog sürecini sürdürmesi çok da doğru değil” ifadesini kullandı.

“MUHTARLARA BİLGİ VERİLDİ”

Mahalle muhtarlarına bilgi verilmesine karşı olmadığını, bunun yanlış anlaşılmaması gerektiğine işaret eden Dinçyürek sadece, Meclis’te 5 bağımsız milletvekilinin dışlanmasının bir talihsizlik olduğunu ifade etti. Dinçyürek, demokratik yaşamın doğruları ve yanlışlarıyla devam ettiğini, demokrasinin yaşanarak zenginleşip geliştiğini söyledi. KKTC demokrasisinin de daha alınacak çok yolu olduğunu vurguladı.

“BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ TANIMI YOK”

Hakan Dinçyürek yasaların yapıldığı zamanlar bağımsız milletvekillerinin durumunun hiç düşünülüp tartışılmadığını söyledi. KKTC de mevcut hiçbir yasada “Bağımsız milletvekili kime denir” tanımının bulunmadığına işaret eden Dinçyürek, bunun büyük bir eksiklik olduğunu belirtti.

Star Kıbrıs