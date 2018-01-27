DEMOKRASİ ÖRNEĞİ!

Sendikal Platformu’nun meclis önüne Pazartesi günü yaşananları protesto için düzenlediği Barış ve Demokrasi Yürüyüşü yağmura rağmen binlerce kişinin katılımıyla olaysız olarak yapıldı

Duygu ALAN-Devrim DEMİR

Barış ve Demokrasi Yürüyüşü için saat 17:00’de binlerce kişi Dereboyu Caddesi’nin Metehan ayrımında toplandı. Yürüyüş organizasyon komitesinin start vermesiyle başladı.

Yağmur yıldırmadı

Toplanma saatinde başlayan yağmur yürüyüşün başlamasının ardından etkisini arttırdı. Binlerce insan şemsiyeler ve yağmurluklarla havaya aldırmadan saat 17:30’da Meclis istikametine doğru yürüdü.

Yol boyu katılanlar oldu

Kalabalık Dereboyu Caddesi’nden meclis istikametine doğru yürürken birçok kişi de yan sokaklara arabalarını park ederek kalabalığa katıldı. Dereboyu’ndaki dükkan ve kafelerde çalışanlar da zaman zaman alkışlarla yürüyenlere destek belirtti.

Yoğun güvenlik önlemi alındı

Polis cadde boyunca yoğun güvenlik önlemi aldı. Korteje organizasyon komitesinin görevlilerinin yanı sıra, kaldırım boyunca üniformalı ve sivil polisler eşlik etti.

Çemberden Meclise döndüler

Kortej, Dereboyu’nun güney ucundaki çemberden Osman Paşa Caddesi’ne doğru yürüdü. Ledra Palace kavşağında organizasyon komitesi görevlileri korteji Cumhurbaşkanlığı istikametine yönlendirdi.

Cumhurbaşkanı’na destek

Pazartesi günü Afrika Gazetesi ve Meclis önünde yapılan eylemde Cumhurbaşkanı’na yapılan saygısızlığı kınamak ve Cumhurbaşkanı’na destek için kortej Cumhurbaşkanlığı önünden geçerek Girne Caddesi’ne doğru yürüdü.

Şehitler Abidesi Önünde toplandılar

Girne Caddesi’nden, Cumhuriyet Caddesi’ne inen binler Şehitler Abidesi önünde kurulan platformun önüne doğru yürüdü. Binlerce kişi hep bir ağızdan “Faşizme karşı omuz omuza” sloganı attı.

Konuşmaların ardından dağıldılar

Organizasyon komitesi adına yapılan kısa konuşmaların ardından binlerce kişi olaysız olarak dağıldı. Toplanma noktası Dereboyu Caddesi’nin kuzey ucunda olduğu için birçok kişi aynı yolu bu kez Osmanpaşa Caddesi istikametinde yürüdü.

Levent’in kürsüye çıkması engellendi

Organizasyon komitesi önceden açıklanan planın dışında herhangi bir konuşma ve eyleme izin vermedi. Organizasyon komitesi adına Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem yaptığı konuşmanın ardından Afrika Gazetesi genel Yayın Yönetmeni Şener Levent de kürsüye çıkmak istedi ancak organizasyon komitesi belirlenen akışta olmadığı için Levent’in kürsüye çıkışına izin vermedi.

Ana slogan “Faşizme Karşı Omuz Omuza” oldu

Yürüyüş boyunca ve yürüyüşün ardından Şehitler Abidesi ile Kuğulu Park arasında toplanan kalabalık “Düşünce Özgürdür Özgür Kalacak” “Faşizme Karşı Omuz Omuza”, “Bu Memleket Bizimdir Biz Yöneteceğiz” “Yaşasın halkların Kardeşliği” ve organizasyon komitesinin belirlediği diğer sloganları attı. Ancak en çok atılan slogan “Faşizme Karşı Omuz Omuza” oldu.

Bir grup Afrika Gazetesi önünde de toplanıldı

Bu sırada Afrika Gazetesi çalışanları ve bir gurup, gazetenin önünde toplandı, Pazartesi günü gazeteye karşı yapılan provokasyonları kınadı.

MDP binasından marş sesleri yükseldi

Sendikal Platform çatısı altında toplanan kalabalığın Şehitler Abidesi önüne gelmesi ile birlikte Milliyetçi Demokrasi Partisi binasından marş sesleri yükseldi. Balkona yerleştirilen dev hoparlörlerden Mücahitler Marşı çalındı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Bağımsızlık ilanında yaptığı konuşma dinletildi.

Provokasyonlar önlendi

Barış ve Demokrasi Yürüyüşü’ne katılanlar dağılırken birkaç provokasyon girişimi yaşandı. MDP binasından çalınan marşlara karşı slogan atarak karşılık veren eylemcilere polis müdahale etmek istedi. Polis Genel Müdür İkinci Yardımcı Hüseyin Yeşildağlı ile organizasyon komitesi üyeleri araya girdi olay büyümeden yatıştırıldı.

MDP’nin önüne polis dizdiler

Sendikal Platform’un yürüyüşüne katılan bir gurup, Osmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan Milliyetçi Demokrasi Partisi parti binasının önünden geçerken “Faşizme karşı omuz omuza” diyerek slogan attı, parti binasındaki eylemcileri yuhaladı. Bina önüne dizilen polisler eylemcilerin binaya yönelmesini engelledi.

Havadis