DEMOKRAT PARTİ İLÇE KONGRELERİ ERTELENDİ
Demokrat Parti İlçe Kongreleri’ni ertelediğini duyurdu.
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Demokrat Parti Girne ve Lefkoşa’da gerçekleştireceği İlçe Kongreleri’ni ertelediğini duyurdu.
Demokrat Parti Genel Başkan Vekili Afet Özcafer yaptığı açıklamada, 26 Ekim 2019 Cumartesi tarihinde yapılacak olan Girne İlçe Kongresi ve 28 Ekim 2019 Pazartesi tarihinde yapılacak olan Lefkoşa İlçe Kongresi’nin ileriki bir tarihe ertelendiğini belirtti.
Etiketler : Demokrat Parti, ilçe kongreleri, erteleme
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