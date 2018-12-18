DENEME AMAÇLI ALDIĞI ARABAYI SATIP KAÇTI!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Lefkoşa’da meydana gelen “Emanetçi tarafından sirkat” ve “Sahtekârlıkla para temini” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Okan Deniz, dün teminata bağlanmak üzere Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Mustafa Plevne olayla ilgili bulguları aktardı. Polis memuru Mustafa Plevne, 17 Kasım 2017 tarihinde Lefkoşa’da, 26 yaşındaki Okan Deniz’in, satın almak maksadıyla, deneme amaçlı olarak bir şahıstan emaneten almış olduğu Mercedes model aracı başka bir şahsa 20 bin TL ve iki bin TL değerindeki cep telefonu karşılığında satıp aynı tarihte yurt dışına kaçtığını yineledi. Zanlının 13 Aralık’ta Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığını söyleyen Plevne, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.