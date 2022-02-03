Denetimlerde 37 araç trafikten men edildi

Girne’deki denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kıraathane ve pansiyonlar kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 594 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 187 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 31 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Güzelyurt’ta yapılan denetimler kapsamında da bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 286 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 62 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi, 2 araç sürücüsü ise tutuklandı.