“DENETİMLERİNİZİ ARTIRIN”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, üreticilerin ürettiklerini pazarlamada zorlanırken, piyasada tarihi geçmiş gıdaların bulunduğuna dikkat çekerek, denetimi işaret etti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ülkeye tarihi geçmiş süt ürünü ithal edildiğiyle ilgili iddialar konusunda yazılı açıklama yaptı.

Mustafa Naimoğulları, gıda güvenliğine uygun olmayan ithal ürünleri pazarlayanlara cezai yaptırımlar uygulanması gerektiğini kaydederek, devlet kurumlarına ve belediyelere “denetimlerinizi artırın” çağrısı yaptı.

Naimoğulları, “Üretici yerli ürünlerini pazarlamakta zorlanıyor, tüccar tarihi geçmiş zehirli gıdaları yeniden etiketleyerek ucuza satıyor. Bu kişiler ciddi anlamda suç işliyor, alçakça kazanç elde ediyor. Peki, hükümet edenler, Tarım Bakanlığı ve kurumları ne iş yapıyor” diye sordu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) tonlarca ithal süt ürününü topladığını söyleyen Mustafa Naimoğulları, bu gibi konularda denetimlerin sadece belediyeler tarafından değil, ilgili tüm daireler tarafından yapılması gerektiğini ifade etti.