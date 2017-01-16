DENETİMSİZLİK ÜLKESİ!

İnşaatlarda onlarca kaza meydana geliyor, çalışanlar ölüyor ama ders alınmıyor... Devam eden inşaatlardaki manzaralar, iş güvenliği anlamında ne kadar yetersiz ve vurdumduymaz olduğumuzu ortaya koyuyor

Ali CANSU

Kuzey Kıbrıs adeta “denetimsizlik ülkesi” haline geldi. Birçok alandaki denetimsizlik yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar, özellikle trafikte ve inşaatlarda denetim zafiyeti ölümlerle sonuçlanıyor.

Gönyeli’deki Tatlısu Sokak’ta inşaatı devam eden dört katlı binada işçilerin tedbir almaksızın cambazlık yaparcasına çalışması, görenleri hayrete düşürüyor.

Halatla bağlanmayan, başlarında koruyucu baretleri bulunmayan işçiler, yaşamlarını hiçe sayarak görev yapıyor. Olaya tanık olanlar, inşaatlardaki sorumsuzluğa ve yetkililerin denetim zaafına tepki gösteriyor.

Son yıllarda iş kazalarından dolayı işçi ölümleri artış göstermesine rağmen, başta İş Kazalarını Önleme Derneği olmak üzere, sivil toplum örgütlerinin yaptığı uyarılar dikkate alınmıyor.

Yasası da var ama...

Cumhuriyet Meclisi’nden 2008’de oybirliğiyle geçen 35/2008 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası”(İSG), KKTC sınırları içerisinde bulunan kamu ve özel sektöre ait her türlü iş, işyeri ve işvereni kapsıyor ama bu kurallara kimse uymuyor, ders alınmadığını gözler önüne seriliyor.

Bazı inşaatlarda çalışan işçiler onca uyarıya ve ölümle sonuçlanan iş kazalarına rağmen halen başlarında kaskları ve herhangi bir yere bağlı olmaksızın, korumasız bir şekilde iş yapmaya devam ediyor.

Yetkililer bu konuda sürekli denetim yaptıklarını duyursa da kentlerimizin göbeğinde ortaya çıka bazı görüntüler denetimin ne kadar eksik olduğunu gözler önüne seriyor.

Gönyeli’de Tatlısu Soka’ta yapımı devam eden dört katlı bir inşaatın üzerinde korumasız bir şekilde, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler de buna en çarpıcı örneklerden birini oluşturuyor.

Vatandaşlar, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasaların yeterli olduğunu ancak uygulanmadığını söylerken, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini ifade ediyor.

Kıbrıs