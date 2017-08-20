DENETLEYEN YOK MU?

Lefkoşa’daki Lemar marketten paket tavuk alan vatandaş eve gidip tavuk paketini açınca neye uğradığını şaşırdı.

İç organlarının rengi değişti

Tavuğun iç organlarındandaki renk değişimi ve koku karşısında ne yapacağını şaşıran vatandaş, “Gerçekten bu ülkede artık ne yiyip içeceğimizi bilemez bir duruma düştük. Aldığımız ürünler ya hormonlu ya da bozuk çıkıyor LTB’nin o kadar denetim yapmasına karşın hala bu ürünler nasıl olur da vatandaşa satılıyor” dedi.

Lemar yetkilileri Yeni Bakış’ta

Bu arada, gazetenin konuyu SMS ile duyurmasının ardından Yeni Bakış’ı ziyeret eden Lemar yetkilileri, söz konusu tavuk üzerinde inceleme yaptı ardından ise Supermarketin buzdolapları ve diğer ürünleri tetkik etti. Konuyla ilgili gazetemize yapılan açıklamada, aşırı sıcak havalarda bazen böylesi istenmeyen durumların olabileceği üzerinde durularak, dün kesimi yapılan tavukta nasıl böyle bir olumsuzluğun yaşandığının araştırılacağı belirtildi. Yetkililer, marketteki tavuk reyonundaki ürünlerin gösrellerini de Yeni Bakış’la paylaştı.

Yeni BAKIŞ