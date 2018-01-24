DENETMENLER, ÖĞRETMENLERLE GÖRÜŞMEYE BAŞLADI

KTOEÖS Başkanı Eylem, denetmenlerin, idari kadronun ardından öğretmenlerle de görüşmeye başladığını ve hem sözlü hem de yazılı ifadelerini aldığını açıkladı

Ahmet KARAGÖZLÜ

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde öğrencilere dini baskı yapıldığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan soruşturmada, denetmenler araştırmalarına devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv, daha önce söylediği gibi araştırmanın bir günde bitecek bir şey olmadığını yinelerken, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, denetmenlerin öğretmenlerle görüşmeye başladığını ifade etti.

Eylem: Öğretmenlerle görüşülmeye başlandı

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde araştırmalarına ara vermeden devam eden denetmenlerin idari kadronun ardından öğretmenlerle de konuşmaya başladığını belirtti.

Eylem, soruşturmanın halen devam ettiğini ifade ederek, şu ana kadar yaklaşık 10 öğretmenle görüşüldüğünü söyledi.

Öğretmenlerden hem sözlü olarak hem de yazılı olarak ifade alındığını söyleyen Eylem, soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiğini dile getirdi.

Eylem, denetmenlerin öğrencilerle görüşmediğini ifade ederek, soruşturmanın takibinde kalacaklarını belirtti.

Ataöv: Soruşturma bitince gerekli açıklamalar yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv, denetmenlerin Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde araştırmalarına devam ettiğini belirterek, daha önce söylediği gibi araştırmanın bir günde bitecek bir şey olmadığını vurguladı.

Ataöv, denetmenlerle konuştuğunu ancak soruşturmanın seyri açısından henüz açıklama yapamayacağını ifade ederek, soruşturma bittiği zaman gerekli açıklamaların yapılacağını belirtti.(Kıbrıs)