Deneyimsiz personelin gerçekleştirdiği doğumda bebeğin kafası anne rahminde kaldı

Olayın ardından yanlış sağlık uygulaması iddiasıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Uyarı: Bu haber, bazı okuyucuların rahatsız edici bulabileceği ayrıntılar içerir

Pakistan'ın Sind eyaletindeki sağlık yetkilileri, ölü doğan bebeğin kafasının vücudundan ayrıldıktan sonra annenin rahminde kaldığı başarısız uygulama soruşturuyor.

Uzak bir kabile topluluğunda yaşayan 32 yaşındaki kadın, ilk olarak Tharparkar ilçesinin Chachro bölgesindeki bir misyoner hayır kurumu hastanesine götürüldü. Ters doğan bebek (bebeğin rahim içinde ters dönmesi durumu) burada doğurtulmaya çalışıldı.

Bir dizi yanlış sağlık uygulaması yapıldığı iddiasıyla yetkililer, "deneyimsiz" doktorların önce gövdeyi rahimden çıkararak normal doğum gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Fakat Sind Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Juman Bahoto, Dawn gazetesine bebeğin kafasının annenin rahminde sıkıştığını söyledi.

Haberde, Chachro'daki kırsal sağlık merkezinde yapılan başarısız uygulamanın bir jinekolog veya kadın personel olmadan uygulandığı belirtildi.

Ardından kadın, bebeğin kafası hâlâ rahmindeyken yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Mithi ilçesindeki devlet hastanesine sevk edildi.

Fakat aile devlet hastanesinde tedavi için gerekli olanakların bulunmadığını öğrendikten sonra kadın bu kez Haydarabad şehri yakınlarında yaklaşık 215 kilometre uzaklıktaki üçüncü bir hastaneye götürülmek zorunda kaldı.

Liaquat Tıp ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (LUH) ikinci bir ameliyat yapıldı. Doktorlar bebeğin kafasını çıkardı ve bu korkunç çilenin ardından kadının tehlikeyi atlattığını açıkladı.

Annenin bu zorlu süreçte ciddi psikolojik travma geçirdiği belirtildi. Yetkililer ayrıca LUH'daki personelin veya diğer kişilerin, hastanın hastanede baygın yatarken video veya fotoğraflarını çekip çekmediğini araştırıyor. Bildirilenlere göre rahatsız edici görüntüler daha sonra yerel WhatsApp gruplarında paylaşıldı.

Liaquat Hastanesi'nden Dr. Rahil Sikandar, Dawn'a yaptığı açıklamada, hayır kurumu hastanesindeki işlemden sonra rahmi zarar gören kadını ameliyat ettiklerini söyledi.

Kadının hayatı kurtuldu.

Bebeğin kalçaları ve bacakları tamamen gelişmişti fakat ne yazık ki ters doğan ölü bir bebekti.

Dr. Sikandar, bebeğin kafasının "içeride sıkışıp kaldığını" söyledi.

"Hastanın karnını ameliyatla açmaya ve kafayı çıkarmaya karar verdik" diye ekledi.

Doktor, ters doğan bebeklerin genellikle güvenli bir şekilde doğduklarını ve hayatta kaldıklarını fakat bazı durumlarda tam olarak doğurtulmadıklarında bir dakika içinde ölümün gerçekleşebileceğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma yürütmesi için üç kişilik komisyonun iki hastane için iki ayrı soruşturma yapmasına karar verildi.

Dr. Bahoto, "Fetüs sefalik [normal] pozisyonda değildi. Bu yüzden gövde çıktıktan sonra kafa sıkıştı çünkü doğum deneyimsiz eller tarafından yaptırıldı" dedi.

Ayrıca ayrıntılı bilgi vermeden, soruşturmada olayın kafanın vücuttan ayrılması mı yoksa "ikiz bebekler" vakası mı olduğunun da doğrulanacağını belirtti.

Soruşturma komitesi ayrıca WhatsApp'ta yayılan görüntüleri araştırmakla da görevlendirilecek.

İddia edilen tıbbi uygulama hatasının bu ekstrem örneği, dikkatleri ülkenin kırsal ve uzak bölgelerindeki doğum bakımı hizmetlerine erişim eksikliğine çekti.

UNICEF'e göre Pakistan, binde 54 bebek ölümüyle Güney Asya'daki en yüksek bebek ölüm oranına sahip.

Independent Türkçe