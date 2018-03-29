Deniz Seki Resmen Eridi!

90’a çıkan ve kilo almaya devam eden şarkıcı Deniz Seki çareyi mide küçültme ameliyatında buldu. 16 Şubat’ta ameliyat olan Deniz Seki geçen süre içinde 18 kilo verip 72 kiloya düştü

Sesiyle olduğu kadar yazıp bestelediği şarkılarıyla da müzikseverlerin kalbinde özel bir yeri olan Deniz Seki, geçen hafta yayına başlayan Pop Star 2018 ile sevenleriyle ekrandan özlem gideriyor.