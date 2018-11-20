Deniz Seki resmen eridi!
Deniz Seki resmen eridi!
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Deniz Seki tartıda 57'yi gördü!
Şarkıcı Deniz Seki, mide küçültme ameliyatı olduktan sonra 33 kilo verdi.
Deniz Seki, 90 kiloya çıkınca 16 Şubat 2018’de mide küçültme ameliyatı olmuştu. 9 ayda 33 kilo veren şarkıcı, 57 kiloya düştü.
Yeni haliyle objektif karşısına geçen popçu, “2-3 kilo daha verdikten sonra duracağım. Sağlıklı besleniyor, spor yapıyorum" dedi.
Etiketler : Deniz Seki, zayıflama
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