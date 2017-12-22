Deniz Seki tanınmaz halde!
Deniz Seki tanınmaz halde!
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Cezaevinden çıktıktan sonra hızlı bir şekilde kilo alan Deniz Seki, konuyla ilgili yöneltilen soruya "Şarkılarımla var olan bir kadınım, manken değilim" cevabını verdi.
Poll Production'ın sahibi Polat Yağcı'nın, 40'ıncı doğum günü partisine katılan Deniz Seki gecenin sonunda muhabirlerin sorularını yanıtladı.
"YAŞADIKLARIMI BAŞKASI YAŞASA..."
Kilo aldığı gözlenen Seki, "Şarkılarımla var olan bir kadınım, manken değilim. Benim yaşadıklarımı başkası yaşasa, şu an akıl hastanesinde olurdu" şeklinde konuştu.
"KIYAFET İÇİN BİRİNİ İNCİTMEM"
Modacı Gülşah Saraçoğlu'yla kavga ettiği haberlerine de açıklık getiren Seki, "Asla kıyafet için birini incitmem" dedi.
Etiketler : Deniz Seki, aşırı kilo
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