Deniz Seki'den itiraf: Yoğun bakımdaydım ve...

Deniz Seki, yaşadığı zorlu süreci ve bilinmeyenlerini anlatırken, büyük aşk yaşadığı klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ile ilgili soruya bomba bir cevap verdi. İşte Deniz Seki'nin yürek burkan açıklamaları...

Yaklaşık üç yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan şarkıcı Deniz Seki, yaşadığı zorlu süreci ve bilinmeyenlerini anlatırken, 2006-2009 yılları arasında aşk yaşadığı klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ile ilgili soruyu da yanıtladı.

Uyuşturucu davasında hüküm giyen ve 5 Haziran'da tahliye olan Deniz Seki, Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcının röportajından bölümler şöyle:

"YATA YATA BİTMİYOR"

"Cezaevinde engelliler için bir okuma odası yapmışlardı. Biz bakanlıktan izin istedik, yazıştık ve orada bana haftada dört gün müsaade ettiler; şarkılarımı kaydedebilmem adına. Çok teşekkür ediyorum. Benim için müthiş bir nefes oldu. Orada şarkılarımı yazıyordum."

"Aşçılık kursuna gittim. Gitar kursuna gittim. Leyla Bilen hocamdan reiki aldım. Boş durmadım. Derler ya mahpus yata yata biter. Yata yata bitmiyor, bir şeyler yapman gerekiyor."

"Özgürlüğün kıymetini anlıyorsun. Küçücük bir şey seni o kadar mutlu ediyor ki... Kocaman dertlere dağ gibi duruyorsun. Burada elinin altında her şey var ama sen hiçbir şeyden memnun değilsin ve küçücük şeyi kendine dert ediyorsun. Tam tersi ruh halleri. Bir yandan da seni bir silkeliyor. 'Bir kendine gel' diyor. Islah ediyor."