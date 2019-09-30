Deniz Türüç’e kaptan ayarı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, G.Saray derbisinde ikinci yarının başında sahaya sürdüğü Deniz Türüç'ü 90+2'de sakatlığı olmadığı halde oyundan almıştı. Değişikliğin sebebinin Emre Belözoğlu'nun uyarısı olduğu iddia edildi.

Deniz Türüç Galatasaray karşısında ikinci yarının başında oyuna girmişti. Ancak Ersun Yanal, 90+2. dakikada sakatlığı olmayan öğrencisini kenara aldı.

Milli oyuncu bu karara hem şaşırdı hem de üzüldü. Değişikliğin sebebinin ise Emre Belözoğlu’nun uyarısı olduğu öne sürüldü.Emre, 75. dakikada Deniz’in kaptırdığı topta Galatasaray’ın atağını kesmek için faul yapıp sarı kart görmüş ve arkadaşını sert bir şekilde uyarmıştı. 26 yaşındaki oyuncu top kayıplarına devam edince oyundan çıkartıldı. Emre Belözoğlu'nun daha sonra soyunma odasında Deniz Türüç’e moral verdiği de öğrenildi.