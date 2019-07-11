DENİZCİLİK BAYRAMI, 13 TEMMUZDA KUTLANACAK

Ülkemizde Denizcilik Bayramı düzenleniyor….Gazimağusa Limanı’nda 13 Temmuz Cumartesi gerçekleştirilecek Denizcilik Bayramı nedeniyle çeşitli aktiviteler yer alacak.Denizciliğin geliştirilmesi amaçlanan bayram kapsamında aynı gün amatör Denizcilik Eğitimi verilecek ve sınav yapılacak.

Eğitime katılmak isteyenler bugün saat 17.00’ye kadar başvuru yapabilecek.

Denizcilik bayramıyla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda DÜN basın toplantısı düzenlendi.

Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, denizi sevdirmek denizciliği geliştirmek ve bu noktada farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Bağzıbağlı, “Etkinlik kapsamında Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 14.00 de TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı heyeti tarafından Amatör Denizcilik Eğitimi ve sınavı, 17.30-18.00 saatleri arasında ise Gazimağusa Limanı’nda eğitim katılımcılarına pratik eğitim verilecek. 11 Temmuz saat 17.00’de kayıt süreci son buluyor. Amatör denizci yetiştirmek adına elimizden gelen desteği vereceğiz.” dedi.

Eğitim sonrasında sınavda başarılı olanlara belge verilecek. Bu belge, 24 metreye kadar ticari olmayan deniz araçlarını tüm dünya denizlerinde kullanma yetkisi veriyor.

KKTC Türk Denizcilik Şirketi Genel Müdürü Cemalettin Şevli de denizi mavi vatan olarak adlandırdıklarını ve ada ülkeleri için denizin öneminin daha da arttığını söyledi.

Gazimağusa belediyesi Başkan Danışmanı Mücahit Kaya da “Gazimağusa belediyesi lojistik olarak bu etkinliğe katkı koyacak. Vatandaşların katılımını bekliyoruz” dedi.

Denizcilik bayramı kapsamında ayrıca Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketine ait M/F Bozcaada gemisi ile gezintiye çıkılacak ve balık ekmek ikramı yapılacak.

Amatör Denizci Eğitimi ve sınavları başvuru ve kayıt işlemleri için ise katılımcılar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na şahsen veya web sayfasında yer alan basin.ulastirma@bub.gov.ct.tr adresinden yapılabilecek.

Eğitim ve sınavlara kayıt yaptıran 14 yaş üstü kişiler katılabilir. 14-18 yaş aralığındaki katılımcılar için muvafakatneme gerekli.