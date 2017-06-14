DENİZDE 10 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL SALDIRI!

Gazimağusa’da denize giren 10 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan 36 yaşındaki Erdoğan Altıokka, hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi. Aleyhindeki ithamları reddeden Altıokka, yargıca yalvardı

Sedef BOŞNAK

Gazimağusa’da denize giren 10 yaşındaki küçük kıza cinsel saldırıda bulunan 36 yaşındaki Erdoğan Altıokka aleyhine yürütülen polis soruşturması tamamlandı.

Ülkeye turist olarak gelen Erdoğan Altıokka, dün Gazimağusa’da Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla’nın huzuruna çıkarılarak, işlediği iddia edilen “çocuğa cinsel istismar”, “cinsel saldırı”, “sarhoşluk” suçlarından, ileride yargılanmak üzere, her ne şart altında olursa olsun 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Olayın hemen sonrası kanında yüzde 233 miligram alkol tespit edilen Erdoğan Altıokka, aleyhindeki ithamları reddedip, mahkemede kendi kendini savundu ve yargıca, teminatla serbest bırakılması için “Yapmadım. Dört duvar arasında kalamam, beni cezaevine göndermeyin” diyerek yalvardı.

Altıokka, ayrıca, ülkede tanıdıkları olduğunu beyan ederek, para cezasıyla cezalandırılmayı talep etti.

Ülkede sosyal ve yasal bağı yok

Dünkü duruşmada, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Yardımcısı Hasan Boşnak, meseleyle ilgili gelişmeleri aktarması için Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan Polis Çavuşu Melis Tahsiner’i tanık kürsüsüne yeminli şahadete çağırdı.

Polis Çavuşu Melis Tahsiner, zanlı Erdoğan Altıokka’nın, “çocuğa cinsel istismar”, “cinsel saldırı” ve “sarhoşluk” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Melis Tahsiner, zanlının, 9 Haziran 2017’de, Long Beach Belediye Plajı’nda, yeğenleriyle birlikte denize giren 10 yaşındaki küçük kızın kalçasına ve cinsel organına dokunmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Müştekinin çirkin olayı dayısına aktarması sonucu, konu olayın polisin bilgisine geldiğini kaydeden

tanık çavuş, aldıkları bilgi ışığında soruşturma başlattıklarını kaydetti ve aleyhindeki suçlamaları “ben sarhoştum, hiçbir şey hatırlamıyorum” diye reddeden zanlının kanında yüzde 233 miligram alkol tespit ettiklerini anlattı.

Tanık çavuş, ülkeye turist olarak gelip, çalışmak için anlaştığı işyeri tarafından ön izni iptal edilen zanlı aleyhine yürüttüğü soruşturmasını tamamladığını belirterek, meseleyle ilgili destekleyici tanık ifadeleri temin ettiğini anlattı ve mahkemeden, zanlıyı, kaçma ihtimalini göz önünde tutarak cezaevine göndermesini talep etti.

Tanık çavuş ayrıca, konu olayın bölgede infiale neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Avukat bile savunmadı

Bu arada zanlının “avukat istiyorum” talebi üzerine duruşma, avukatlığını istediği Ramadan Sanıvar’ın da İskele Mahkemesi’nde bulunması üzerine tam 3 kez tehir edildi.

Yargıç emriyle mahkemeye çağrılan Avukat Ramadan Sanıvar, “Küçüklere karşı çirkin suçlamalarla karşı karşıya kalan zanlıları savunmam” diyerek, zanlının avukatlığını reddetti.

Bunun üzerine, zanlı, mahkemede şahsen hazır bulundu.

Cezaevinde beklesin!

Huzurundaki şahadeti ve beyanları değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, konu suçun ciddiyetine dikkat çekti ve ülkede sosyal ve yasal bağı olmayan zanlıyı, davaları sonuçlanıncaya değin, her ne şart altında olursa olsun, 2 ayı geçmeyen bir süre Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderdi.

Kıbrıs