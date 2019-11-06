DENİZDE BOĞULDU!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah 11.00 sıralarında, adada turist olarak bulunan 71 yaşındaki Alman uyruklu Monika Edeltraud BRAENLİCH, Yeniboğaziçi’nde deniz içerisinde yüzdüğü sırada aniden rahatsızlanması sonucu boğularak yaşamını yitirmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.