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Denizde bulunan cesetin 23 yaşındaki kimliği tespit edildi

Denizde bulunan cesetin 23 yaşındaki kimliği tespit edildi

Denizde bulunan cesetin 23 yaşındaki kimliği tespit edildi

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Girne Kordonboyu Caddesi’ndeki Atatürk Büstü’nün kuzeyinde, deniz içerisinde bulunan cansız erkek bedeninin Girne’de yaşayan 23 yaşındaki Umut Talay olduğu tespit edildi.

Polis dün akşam saat 21:00 sıralarında bulunan kişinin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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