DENİZDE YARALANMA!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 13:30 sıralarında, Yedidalga’da Çukur Galif Plajında, Emre Aşçı (E-21) iskeleden denize daldığı sırada zemine çarpması sonucu yaralanmıştır.

Olayda yaralanan Emre Aşçı kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından boyun kırığı teşhisi ile Yakın Doğu Hastanesi-ne sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir