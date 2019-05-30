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DENİZDE YARALANMA!

DENİZDE YARALANMA!

Boynu kırıldı!

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 13:30 sıralarında, Yedidalga’da Çukur Galif Plajında, Emre Aşçı (E-21) iskeleden denize daldığı sırada zemine çarpması sonucu yaralanmıştır.

Olayda yaralanan Emre Aşçı kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından boyun kırığı teşhisi ile Yakın Doğu Hastanesi-ne sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir

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