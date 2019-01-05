Deniz'den Seren'e büyük suçlama!

Eski manken Deniz Akkaya, şarkıcı Seren Serengil'in olay yaratan sosyal medya paylaşımına ateş püskürdü.

Seren Serengil, takipçileri arasından eşinden aldatılarak ayrılmış olan 1 kişiye dudak, burun ve çene dolgusu hediye edeceğini duyurdu. Ünlü şarkıcı, instagram'da yaptığı bu paylaşımı hedef tahtasında yer aldı.

"BU NE REZİLLİKTİR!"

Seren Serengil'in paylaşımına tepki gösterenlerden biri de Deniz Akkaya oldu. Eski manken, Serengil'in gönderisini instagram'ın hikaye bölümünde paylaşıp, "Bir şey demeyeyim diyorum ama kadınların yanındayım diyerek böylesine gülünç, böylesine korkunç, böylesine kadınlık onurunu, gururunu ayaklar altına alıp para için kendini heba etmek. Bu ne rezalettir Allah aşkına! Doktor öncelikle böylesine rezil bir pr.'a nasıl alet olur?" ifadelerini kullandı.

"ALKOL KOMALARINA GİREN AYYAŞ..."

Deniz Akkaya'nın eleştirilerine Seren Serengil sert bir yanıt verdi. Ünlü şarkıcının paylaşımı şöyle:

"Doktoruma her gün eşinden ayrılmış aldatılmış, kendini güveni gitmiş, kendini daha iyi hissetmek için, gelip bir şeyler yaptırmak isteyenleri gördüm. Instagram'dan biz de yaptırmak istiyoruz ama bütçemiz müsait değil diyen mesajlar aldım. Bu nedenle belki herkese değil ama elimden geldiğince hemcinslerime yardımcı olmaya çalışıyorum. Ya hediye ettiriyorum ya indirim aldırıyorum. Bugün kendini bilmez, gece kulüplerinin kapılarında alkol komalarına giren bir ayyaş bunu bana para için yaptığımı söyleme hadsizliğinde bulunmuş. Menajerimi iki saat bir odada tutup dövdürüp bağlatıp altında arabasını almaya çalışan ama buna izin verdirmeyeceğim. Bu karanlık adamların arkadaşı hanım, şu an yağmacılık ve gasp suçundan yargılanıyor. Kimin para için rezillikler yaptığı ortada. İşsiz güçsüzlükte kim gündem olmak istiyorsa bana sataşıyor da sataşan da rezil bir tip olmasa."