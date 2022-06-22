Denize işeyenlere 750 euro para cezası kesilecek

İspanya'da bir kent denize işerken yakalanan turistlere 750 euro para cezası vermeye hazırlanıyor.

Galiçya'ya bağlı Vigo'da kent meclisi, "plajda veya denizde fizyolojik boşaltımı" yasaklayan yasayı kabul ederek, sığ sularda acilen tuvaletini yapması gerekenlere 750 euro para cezası kesilmesine karar kıldı.

Yeni kurallarla, plaj alanlarında umuma açık yere idrarını yapmak "hafif ihlal" ve "hijyen ve sıhhi düzenlemelere karşı gelme" haline getirildi.

Konsey, kuralın nasıl uygulanacağını veya bölgedeki plajlarda yüzenleri ve denize girenleri nasıl izlemeyi planladıklarını açıklamadı fakat "deniz çişiyle" mücadele etmek için bir başka önlem olarak kentin plajına umumi tuvaletler kurulacağını da söyledi.

Vigo konseyi aynı hamleyle denizde sabun ve şampuan kullanımının yanı sıra deniz suyunda yemek pişirme gereçlerinin yıkanmasını da yasakladı.

Burası İspanya'da benzer bir yasağı uygulamaya geçiren ilk kıyı şehri değil: 2017'de ülkenin güneydoğusundaki Murcia kentindeki San Pedro del Pinatar'da, denize işemenin yanı sıra çıplak güneşlenmek, top ve sopayla oynanan oyunlar ve plajda havluyla yer tutmak da yasaklanmıştı.

San Pedro'daki çıplaklık kurallarını ihlal eden tatilciler de 750 euro para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Ayrıca bu plajda tek kullanımlık mangal yakmak 1500 euroya kadar para cezasına çarptırılmanıza neden olabilir.

İspanya bu yıl genel olarak sarhoş, taşkınlık yapan ve uygunsuz giyinmiş turistlere karşı sert önlemler alırken bazı yerel yetkililer Britanyalı turistleri sorunun parçası olarak ayrı bir yere koyuyor.

Geçen hafta popüler tatil adası Mallorca'daki bir grup restoran, "sarhoş turizmiyle" ilişkilendirilen belirli kıyafetleri giyen turistlere yasak getirdiklerini duyurdu.

Partilere ev sahipliği yapan Playa de Palma'da, Palma Beach markasıyla ilişkili 11 mekan, futbol formalarını ve askısız büstiyerleri yasaklayan yeni bir kıyafet kuralı getirdi.

İçmeyi teşvik eden işletmelerin logosu olan giysilerin yanında yol kenarındaki satıcılardan satın alınan mayo, erkek deniz şortu ve karanlıkta parlayan şapkalar ve altın zincirler gibi hediyelik aksesuarlar da yasaklandı.

Öte yandan tur operatörü Thomas Cook mayısta, bu yaz İspanya'nın Balear Adaları'na gidecek müşterilere "her şey dahil" ifadesinin artık "sınırsız içki" anlamına gelmediği uyarısını yaptı.

Şirket, tatilcilere yaptığı açıklamada Balear Hükümeti'nin yakın zamanda yürürlüğe koyduğu yasayı hatırlattı. Yasaya göre belirli otellerde her şey dahil yapan müşterilere yalnızca öğle ve akşam yemeklerinde verilmek üzere günde 6 alkollü içki sunulacak.

Independent Türkçe