DENKTAŞ: “2011 SONRASINA %2.32’LİK ARTIŞ”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş sosyal medya hesabından açıkladı; “2011 sonrasında devlete işe giren barem 11 dahil Kamu Görevlilerinin maaşlarına, Ağustos 2017 maaşlarından itibaren %2.32’lik bir artış gerçekleştiriyoruz..."

İşte o açıklama

“Hükümete geldiğimiz günden itibaren devlet imkânlarının mümkün kıldığı oranda bazı konularda iyileştirmeler yapmaya çalışıyoruz. Bütçe disiplini ve mali kaynakların doğru yönetilmesi hususunda yaptığımız çalışmalar sonucunda 2011 sonrasında devlete işe giren barem 11 dahil Kamu Görevlilerinin maaşlarına, Ağustos 2017 maaşlarından itibaren %2.32’lik bir artış gerçekleştiriyoruz. Amacımız düşük maaş alanların maaşları ile hem 2011 öncesi girenlerin arasındaki farkın açılmasını engellemek hem de yüksek maaş çeken amir müdür ve müsteşar ile siyasal kamu görevlilerine ek menfaat sağlamanın önüne geçmektir. Önümüzdeki dönemde de buna benzer iyileştirmeler yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz...”