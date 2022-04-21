Denktaş :Böyle bir rezillik hiç yaşanmadı

Serdar Denktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada böyle bir rezillik daha önce hiç yaşanmadı dedi.

Denktaş'ın açıklaması şöyle :

''Bir müddettir bölgeleri dolaşarak bulduğum vatandaşla sohbet ediyorum.Umutsuzluğun tetiklediği müthiş bir umursamazlık var. Siyaset dünyamız yaşattıklarıyla bu durumu körüklüyor. Uzaktan kumanda yöntemi bizi ancak buraya getirecekti ve getirdi. Vatandaş umarım bu yaşananlardan bir ders çıkartır. Böyle bir rezillik hiç yaşanmadı. Yazıklar olsun''