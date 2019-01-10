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DENKTAŞ İÇİN YARIN MEVLİT OKUTULACAK

DENKTAŞ İÇİN YARIN MEVLİT OKUTULACAK

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş için yarın mevlit okutulacak

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Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş için yarın mevlit okutulacak.

Denktaş Vakfı ile Din İşleri Dairesi, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 7’inci ölüm yıldönümünde yarın öğlen Cuma namazında ülke geneli merkez camilerinde mevlit ve dua okutulacağını bildirdi.

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